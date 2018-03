Marilyn Manson põe inédita na internet Marilyn Manson lançou gratuitamente a canção We?re From America, uma amostra de seu novo álbum, The High End of Low, disponível para venda a partir do dia 26 de maio. O tema pode ser baixado, sem qualquer custo, através do site oficial do artista, www.marilynmanson.com, e estará disponível em outros portais no próximo dia 7. O primeiro lançamento oficial de The High End of Low, sétimo álbum de estúdio de Manson, será Arma... geddon e deve começar a tocar nas rádios no dia 13. O novo disco promove um reencontro entre Manson e o baixista Twiggy Ramírez, com quem não trabalhava desde Holy Wood (2000).