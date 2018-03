Marília Gabriela participa de bate-papo A jornalista, apresentadora e atriz Marília Gabriela participa hoje do projeto Autores e Ideias da Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim. Ela será entrevistada, a partir das 19h30, por Thales Guaracy como parte do programa mensal que ocorre no auditório da livraria. Depois dela, estão programadas entrevistas de Guaracy com o jornalista Laurentino Gomes (18/5); com o escritor Milton Hatoum (16/6); e com o escritor e roteirista Marçal Aquino (20/7). Os encontros são abertos ao público, sem necessidade de inscrição.O Shopping Cidade Jardim fica na Av. Magalhães de Castro 12.000. Mais informações pelo tel. 3755-5811.