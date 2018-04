Maria Bonomi inaugura 1.ª parte de painel A artista Maria Bonomi participa hoje, às 19h30, do evento que marca a pré-inauguração de seu painel Etnias - Do Primeiro e sempre Brasil, projetado por ela para o Memorial da América Latina. Hoje será inaugurada a primeira fase de instalação de sua obra pública, feita de painéis de cerâmica, bronze e alumínio e criada para ser abrigada no corredor que interliga o Memorial ao Terminal Barra Funda. Estima-se que a obra será concluída totalmente até o fim do ano. O projeto Etnias está aprovado pelo MinC e orçado em R$ 1.731.820,00. O Banco Itaú já garantiu R$ 1 milhão, mas o restante do valor ainda precisa de patrocínio.