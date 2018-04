Maria Adelaide relança Aos Meus Amigos A Editora Globo relança hoje, agora em edição de bolso, das 19 às 21 horas, o livro Aos Meus Amigos, da escritora, tradutora e dramaturga Maria Adelaide Amaral, que inspirou a minissérie Queridos Amigos, que a Rede Globo transmitiu entre fevereiro e março de 2008, com direção de Denise Saraceni, entre outros. O lançamento será na Livraria Cultura (Casa Cor), no Jockey Club, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1.075, Cidade Jardim. No momento, a autora está preparando uma nova minissérie para a Globo baseada na trajetória da cantora Dalva de Oliveira (1916- 1972), a grande dama do samba-canção do País.