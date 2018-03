Marcos Valle faz show e fala sobre carreira O cantor, compositor, arranjador e instrumentista Marcos Valle apresenta-se hoje com sua banda no Bourbon Street, no projeto Sala do Professor Buchanan?s. No palco, o músico vai fazer uma apresentação de sua obra, que reúne mais de 300 músicas gravadas por intérpretes como Elis Regina, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Tim Maia, além de parcerias com João Donato, Lulu Santos e Ed Motta, entre outros. A aula-show tem transmissão ao vivo pela Rádio Eldorado FM e em vídeo pelo Território Eldorado. O Bourbon fica na Rua dos Chanés, 127. Mais informações pelo telefone (11) 5095-6100.