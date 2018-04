Marcel Proust SOBRE VISTA DE DELFT, DE VERMEER: "Ao final ele veio ao Vermeer, que lembrava como mais impressionante, diferente de qualquer coisa que conhecesse, mas no qual, graças ao artigo do crítico, ele notou pela primeira vez algumas figurinhas em azul, que a areia era rosa e, finalmente, a preciosa substância do minúsculo trecho de muro amarelo. Sua tontura aumentou; ele fixou o olhar, como uma criança numa borboleta amarela que deseja apanhar, no precioso trecho de muro. ?Era assim que eu deveria ter escrito?, disse. ?Meus últimos livros são muito áridos, eu deveria ter passado sobre eles mais algumas camadas de cor, feito minha linguagem preciosa nela mesma, como este pequeno trecho de muro amarelo.? Ao mesmo tempo ele estava consciente da gravidade de sua condição." (Trecho de A Prisioneira) SOBRE AUTORRETRATO, DE REMBRANDT: "Se a infelicidade desenvolve as forças da mente, a felicidade por si só é saudável para o corpo. Mas a infelicidade, ainda que não nos revele em toda ocasião uma nova lei, seria indispensável, já que apenas por meio dela somos levados de tempos em tempos a uma percepção da verdade e forçados a levar as coisas com seriedade, peneirando cada nova safra das sementes do hábito e do ceticismo e da leviandade e da indiferença. No entanto, é fato que a verdade, que não é compatível com a felicidade ou com a saúde física, nem sempre é compatível com a própria vida. Infelicidade termina matando. A cada novo tormento que é difícil demais para suportar sentimos ainda outra veia saltar, desenrolando suas linhas sinuosas e mortais por nossos templos ou debaixo de nossos olhos. E assim gradualmente se formam aquelas faces terríveis e raivosas, as do velho Rembrandt, ou as do velho Beethoven, de quem o mundo inteiro zombou. E as bolsas debaixo dos olhos e a testa vincada não teriam importância nenhuma se não fossem também o sofrimento do coração." (Trecho de Tempo Redescoberto)