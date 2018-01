Maravilhoso e sinistro Data estelar: Mercúrio em quadratura com Plutão e quincunce com Saturno; a Lua se aproxima da fase nova transitando por Áries. Enquanto isso, aqui na Terra sempre haverá algo de maravilhoso e de comovedora beleza nas descobertas que nossa humanidade faz a respeito da Vida, e mediante as quais continua se reinventando. Porém, ao mesmo tempo também algo de terrível e sinistro se manifesta, pois mesmo que nossa humanidade reconheça com clareza a necessidade de reinventar-se, também se agarra ao conforto conquistado e promove, por isso, a conservação de tudo como está, mesmo que decadente e decrépito. O nosso tempo é assim, maravilhoso e sinistro simultaneamente, um panorama assustador de mentiras nefastas se acotovela com a eterna energia da Vida, conclamando a boa vontade de realinhar-se com o espírito, promovendo a firme dedicação de todos navegarmos na ilimitada extensão do espírito. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Na luz da mente, as opiniões formuladas sempre parecerão as melhores, porém, na hora de comunicá-las, sua alma precisa estar completamente preparada e receptiva à rejeição. Se a opinião for realmente boa, só o tempo dirá. TOURO 21-4 a 20-5 Os segredos que deixam de sê-lo devem ser encarados como uma oportunidade de aliviar o peso que a alma carrega, e por isso você precisa facilitar o processo, em vez de mentir sobre as mentiras para que tudo continue igual. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nada que for desonesto criará resultados benéficos e auspiciosos, nunca. Às vezes, parecerá tentador incorrer em certas desonestidades, pois elas teriam proporções ínfimas, porém, com o tempo o tamanho sempre tende a aumentar. CÂNCER 21-6 a 21-7 No exato momento em que você encontrar uma oportunidade de satisfazer algum desejo seu em particular, aparecerá alguém pedindo ajuda, desviando a atenção. O que fazer? Qual seria a atitude correta e sábia? Esse é o dilema. LEÃO 22-7 a 22-8 Sempre será importante proteger seus interesses, mas quando tempo demais se esvai nesse exercício, o crescimento deixa de acontecer, pois para esse proceder da melhor forma possível é imprescindível um mínimo de espírito de aventura. VIRGEM 23-8 a 22-9 O Universo emite sinais constantemente, pois sua alma navega pela vida afora em comunhão com ele. Por isso, querendo verificar se anda fazendo a coisa certa, é só ler os sinais, bem mais eficientes do que as palavras e opiniões das pessoas. LIBRA 23-9 a 22-10 As recompensas virão, com certeza, e por isso você não devia se importar tanto com elas. Pelo contrário, seria mais sábio dedicar-se a fazer tudo com a maior qualidade e brilho possível, pois é assim que as recompensas aumentariam de tamanho também. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Diminua o máximo possível o tempo das queixas, pois apesar de haver argumentos para elas, a energia concentrada nesse exercício é um verdadeiro desperdício e, enquanto isso, outras coisas importantes poderiam ser atendidas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Qual é o seu mais elevado objetivo de vida? Ao redor de que propósito você se organiza diariamente, para investir recursos e energia? Essas perguntas devem ser feitas a todo instante, para que a alma nunca perca o foco. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ninguém consegue expressar sentimentos sem deixar lugar a dúvidas e, no entanto, essa é a cobrança mais freqüente que as pessoas fazem. Ninguém entende a dificuldade da comunicação, já que de dentro, sentindo, tudo parece tão claro. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quanto mais fortes forem suas legítimas defensas e escudos, mais difícil se tornará o acesso a você, e com isso os relacionamentos não evoluirão na medida de suas potencialidades. A vulnerabilidade garante esse acesso. PEIXES 20-2 a 20-3 Certas peculiaridades suas podem parecer inadequadas, mas são traços de caráter que, na verdade, apontam à necessidade de você encontrar sua turma, no lugar de sua alma continuar passando por inadequada só por ser como é.