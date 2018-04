Mar Sem Fim chega à academia

Descontente com "o retumbante fracasso das políticas ambientais do governo Lula", o jornalista João Lara Mesquita ouve as vozes de sua batalha pela preservação da zona costeira do País ecoarem cada vez mais alto e em mais lugares. Pouco mais de quatro anos depois do início de uma expedição a bordo de um veleiro, a série de documentários Mar Sem Fim (Lua Music, R$ 150) é lançada nacionalmente em uma caixa com quatro DVDs e cerca de sete horas de filmagens. A viagem do jornalista, que percorreu toda a costa litorânea brasileira, do Rio Oiapoque (na Região Norte) ao Chuí (Região Sul), havia sido exibida de abril de 2005 ao mesmo mês de 2007, pela TV Cultura (Fundação Padre Anchieta), no formato de 90 documentários de 30 minutos cada um. No ano passado, os dois volumes do livro O Brasil Visto do Mar Sem Fim, também resultantes da abundância de material apurado, chegaram a ser indicados para o Prêmio Jabuti, na categoria Reportagem. "Continuo batalhando para chamar a atenção da população para a importância da zona costeira. Tentei mostrar que o litoral tem cultura, tradição, folclore, uma beleza cênica feita pela natureza, que demorou milhares de anos para se formar, e que há tempos as pessoas ignoram e destroem", diz Mesquita. A série, produzida originalmente para a TV Cultura, teve de abdicar de uma proposta mais artística e poética para optar pela espontaneidade e a crueza da realidade no impacto ambiental e no abandono das populações ribeirinhas e de pescadores. Como o programa era exibido toda semana, a equipe de Mesquita, na luta contra o relógio, retratou as regiões percorridas da maneira mais natural possível. "Nós não nos prestaríamos a entrar no mato vestindo terno e usando gomalina no cabelo. Além de soar falso, nós não tínhamos tempo, não podíamos esperar o sol sair para fazer imagens mais produzidas", comenta Mesquita. Graças à boa aceitação que os documentários tiveram após serem exibidos na televisão, a intenção do jornalista de divulgar seu apelo pela proteção da biodiversidade da costa do País começa a colher frutos também no meio acadêmico. Professores de algumas universidades federais já solicitaram cópias de Mar Sem Fim para exibirem para alunos de cursos como Geografia, Oceanografia, Geologia e Biologia. Antonio Carlos Diegues, professor do Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental (Procam), da Universidade de São Paulo (USP), pretende apresentar a série para seus alunos no primeiro semestre de 2010. "O documentário permite que possamos estudar a costa litorânea pelo ponto de vista de um observador muito atento, que foi além dos especialistas, com um olhar crítico. Isso é muito raro", observa Diegues. No curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará, o professor Jeovah Meireles, além de utilizar Mar Sem Fim como material didático já neste semestre, pretende levar os alunos a alguns locais retratados nas filmagens. "Vamos exibir trechos, promover debates e levar os estudantes a campo para discutir questões levantadas pela série", comenta Meireles. Nos mesmos moldes de Mar Sem Fim, João Lara Mesquita já acertou com a TV Bandeirantes uma série de oito documentários, que começa a ser filmada em outubro deste ano. Na expedição, agora não mais a bordo de um veleiro, mas de um barco motorizado, o jornalista percorrerá a costa argentina, os canais patagônios e a Antártica. Os documentários de uma hora cada um serão exibidos às segundas-feiras de janeiro e fevereiro de 2010, durante o período de férias do programa CQC (Custe o Que Custar). "Já estamos discutindo detalhes da produção. Pelos meus cálculos, serão de 7 a 8 mil milhas em apenas 3 meses", comenta Mesquita.