Máquinas e seres humanos cada um com seus dramas

No primeiro filme da série havia apenas 14 tipos de Transformers. Agora, eles são mais de 50. Não foi só o número que quadruplicou. Os carros e caminhões que viram robôs continuam fornecendo um fundo atraente para a história de amor de Sam Witchwicky e Mikaela, isto é, Shia Laboeuf e Megan Foxx, mas sua participação também é maior na trama de Transformers 2. Michael Bay é o diretor que os críticos amam odiar. Megalômano, arrogante, ele pertence a uma geração que adora brincar de destruir o mundo. E Bay brinca para valer - em seus filmes, ele dispensa os efeitos computadorizados e gosta de criar cenários e objetos que são destruídos de verdade. Os Transformers talvez sejam a exceção. A transformação dos carros em robôs, e vice-versa, só pode ser feita no computador. Há mais de 40 anos, desde que o computador Hal-9000 enlouqueceu e assumiu o controle da nave Discovery em 2001 - Uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick, o cinema tem celebrado a máquina como inimiga da humanidade. Michael Bay criou uma saga - uma nova mitologia - em que a máquina vira aliada. Seus autobots são alienígenas que desembarcaram na Terra e estabeleceram uma aliança há 17 mil anos. Mas os Decepticons, derrotados no primeiro filme, estão de volta e, sob o comando de Fallen, o caído, querem apagar o brilho do Sol, usando sua energia para dominar a galáxia. Essa é a trama de fundo de Transformers 2, mas ela é só uma moldura para a outra trama, que envolve os humanos. Sam está indo para a faculdade na abertura, o que provoca uma crise em casa. Não é só a mãe que surta. Seu carro amarelo, Bumblebee, chora convulsivamente a dor da separação. Salvo, talvez, em desenhos animados, você nunca viu outra máquina humanizada a ponto de chorar. Como em Transformers, o desafio da direção é humanizar essas máquinas - Bumblebee, Optimus Prime. E não é que as máquinas de Michael Bay transmitem emoção pelo olhar? As boas, claro, porque o vilão Fallen é capaz de fazê-lo gelar com seu olhar de malvado. Duas tramas que interagem, muita destruição e um ponto de chegada. A Terra ?quase? é destruída para que Mikaela ouça de Sam que ele a ama (mas ela disse primeiro). Máquinas e sentimentos. A química é tão perfeita quanto a produzida entre Shia e Megan.