Mãos para cima Para comemorar 5 mil edições do Vídeo Show no ar, seus apresentadores vão encarar uma prova de dança no Caldeirão do Huck. Comandados por André Marques, a turma se vestirá de Village People para requebrar ao som de YMCA. O mico, que vai ao ar na próxima segunda-feira, na Globo, vale reforma no Astromóvel do programa.