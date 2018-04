Manuscritos de espanhóis na internet Manuscritos teatrais de Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca e Tirso de Molina, entre outros grandes dramaturgos espanhóis do Século de Ouro Espanhol, estão agora à disposição na internet, por meio de um portal criado por iniciativa da Biblioteca Nacional espanhola. Em colaboração com a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a instituição inaugurou ontem o site http://teatro siglodeoro.bne.es, cujo primeiro conteúdo será a coleção de 116 autógrafos de 44 dramaturgos do período. Também estarão disponíveis os estudos de 15 especialistas dedicados a esmiuçar cada documento postado na web.