Mansão de Picasso na Costa Azul francesa será leiloada

PARIS - A mansão da Costa Azul francesa onde Picasso passou seus últimos anos será leiloada nesta quinta-feira, 12, por um preço de partida de mais de 20 milhões de euros, em meio a uma confusão imobiliária.

O artista espanhol comprou a propriedade de Mougins, perto de Cannes (sudeste) em 1961, morou nela com sua segunda esposa e musa inspiradora, Jacqueline Roque, e morreu ali 12 anos depois.

Roque disputou a propriedade com os filhos de Pablo Picasso após sua morte e se suicidou nesta casa em 1986. Sua filha, Catherine Hutin-Blay, nascida de um primeiro casamento, a herdou e vendeu, em 2007, por mais de 10 milhões de euros.

A propriedade, em um terreno de três hectares, que havia pertencido à família dona da cerveja Guinness e onde Winston Churchill passava as férias, foi comprada por um holandês.

Este a rebatizou de "O covil do Minotauro", a ampliou e construiu uma piscina, um elevador, uma quadra de tênis e um spa, antes de dificuldades financeiras o obrigarem a interromper as obras.

O novo dono aspirava a concluir aquelas obras "com a intenção de revender a casa por 170 milhões de euros", disse Maxime Van Rolleghem, advogado do banco holandês Achmea Bank, credor do proprietário.

A casa é um bom negócio. "Muitas vilas de prestígio valem muito mais na Costa Azul", acrescentou Van Rolleghem.

O advogado indicou que um investidor cingalês, Rayo Withanage, apresentou, "em junho, uma oferta no valor de 20,2 milhões de euros (23,8 milhões de dólares), mas ainda não obteve os fundos" para completar a transação.

No mês passado, foram organizadas visitas ao imóvel, mas é impossível saber quem dará lances na quinta-feira. A venda será realizada por meio de um advogado e perante um juiz de um tribunal de grande instância, que anunciará o nome do eventual comprador.

Van Rolleghem afirmou que se a casa não receber lances de mais de 20,1 milhões de euros na quinta-feira, Withanage terá mais dois meses para reunir o montante que propôs.

Rayo Withanage é acionista majoritário da Scepter Partners. Ele fundou, em 2004, com um príncipe do rico estado petroleiro de Brunei, o fundo de investimento BMB Group.

Embora tenha sido feita muita publicidade, "isso não se vende como um pote de Nutella. Há entre 1.700 e 2.400 m2 habitáveis e 30.000 m2 de terreno", explicou Van Rolleghem.

A antiga mansão de Picasso se destaca por suas vistas da baía de Cannes e das montanhas, mas se encontra em um entorno um pouco barulhento e está sujeita a uma servidão de passagem (direito de transitar) para pedestres.

A casa principal, modesta na época de Picasso, data do século XVIII e foi profundamente restaurada. Grandes janelas de vidro foram adicionadas para contar com uma maior iluminação natural.

Do período de Picasso, a única peça original é o ateliê, onde há traços de tinta deixados pelo artista, mas a propriedade não contém nenhuma obra sua, segundo a agência imobiliária Michael Zingraf.

Esta empresa foi contatada há três anos para revender o imóvel, cujo valor estimou em entre 20 e 25 milhões de euros em seu estado inacabado das obras. Devido aos obstáculos financeiros do proprietário, a agência não pôde assumir seu mandato de venda nem organizar visitas.