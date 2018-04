Manobras nas ondas radicais da cena carioca

O cenário teatral carioca não é feito só de musicais biográficos ou teatro de atores de TV, como por vezes a ?exportação? de espetáculos para São Paulo faz parecer. Enrique Diaz (Ensaio. Hamlet), Christiane Jatahy (A Falta Que nos Move) e Jefferson Miranda (Deve Haver Algum Sentido em mim Que Basta) são exemplos de diretores de grupos de trabalho contínuo, desses que buscam pesquisar novas linguagens, cujos espetáculos já passaram por São Paulo com aprovação de público. Com menos incursões pela metrópole paulistana, Alexandre Mello, diretor do grupo Ateliê Usina, desenvolve um trabalho que tem afinidades estéticas com esse grupos. "Surfamos nas mesmas ondas, mas com pranchas e manobras diferentes", diz Mello, de um jeito bem carioca. Ele traz agora para o Sesc da Avenida Paulista sua mais recente criação, Canção de Mim Mesmo. A base textual do espetáculo é o poema homônimo do norte-americano Walt Whitman (1819-1892), mas a encenação ganha ritmos e textos variados de acordo com a participação do público. Não, o diretor garante que não há o que temer. Não se trata de interação feita para constranger o público. Pelo contrário. A idéia é um teatro no qual os atores não ?representam?, mas sim dividem com o espectador o mesmo espaço e tempo, num espetáculo que não ?finge? estar acontecendo em outro plano. Há um roteiro básico, com espaço para a intervenção da platéia. "Intervenção, performance, esses são termos que já usamos, mas prefiro chamar de proposição o que fazemos nessa montagem", diz Alexandre. O tempo é fundamental nessa proposta. "A idéia é trabalhar no tempo presente; o aqui e agora; os atores estão ali, naquele momento, falando com o público que é participante", diz. "Whitman fala da necessidade de nos separarmos de coisas como a preocupação com o trânsito, a falta de dinheiro, tentar arrancar esse cotidiano para conseguir olhar para o mundo e para a vida com outro frescor." Tem algo que toca o essencial, mas também tem algo de romântico, o que não escapa ao grupo. "Nós questionamos a própria poesia e convida o público a fazer isso junto." O espetáculo ocupa o 10º andar do prédio do Sesc e a vista da Avenida Paulista é explorada pelos atores, no sentido de buscar esse ?olhar? para o tempo presente, e para a cidade, de um jeito novo. "No dia-a-dia, a gente olha sem ver, e o poema tem essa proposta de nos recolocar num lugar onde se possa refletir sobre vida e morte." Canção de Mim Mesmo. 60 min. 16 anos. Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista - Espaço Décimo Andar (50 lug.). Av. Paulista, 119, 3179- 3700. 6.ª a dom., 20 h. R$ 15