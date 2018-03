Mandinga para o Timão Smigol, do Pisando na Bola, entrevistou, em plena sexta-feira 13, em um cemitério no Rio, ninguém menos que Zé do Caixão. Corintiano roxo, o cineasta conta que costuma apelar para "forças extraterrestres" para ajudar o Timão. Vai ao ar hoje, às 23 h, no SporTV.