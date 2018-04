Mamonas na MTV

MTV e Record fecharam um acordo envolvendo um documentário sobre a trajetória dos Mamonas Assassinas. Dirigido por Cláudio Kahns, Mamonas, o Doc tem como parceira de produção a Record Entretenimento, empresa que cuida da criação e licenciamento de produtos do canal. Mamonas, o Doc ainda não tem data de estreia na TV. A MTV não sabe se exibirá o documentário em setembro ou no início do ano que vem, próximo ao lançamento do DVD do documentário. A produção conta a trajetória da banda da Brasília amarela (que morreu em 1996, em um acidente aéreo) com base em entrevistas com amigos dos integrantes e material de arquivo. Foram quase três anos de pesquisa e de muita negociação , principalmente com as emissoras concorrentes, que não queriam liberar as imagens do grupo em seus programas. Boa parte do documentário é composta por imagens do arquivo pessoal dos Mamonas. Paralelamente ao documentário, a Record Entretenimento prepara um filme sobre a vida do grupo. Mamonas, o Doc poderá ser exibido na Record, mas só depois de ir ao ar na MTV.