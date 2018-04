MAM baiano homenageia Smetak

Começa hoje e segue até 30 de setembro a exposição Smetak Imprevisto, no Museu de Arte Moderna (MAM) da Bahia, em Salvador. A mostra é uma homenagem aos 70 anos da chegada à Bahia do músico, poeta, escultor e pesquisador checo - naturalizado suíço - Anton Walter Smetak (1913-1984), que desenvolveu em solo baiano a teoria estático-musical, desenvolvendo novos instrumentos, esculturais, para a execução de música clássica. ''''A obra de Smetak explora a curiosidade na arte, quando mostra tanto esboços dos novos instrumentos musicais como esculturas que apenas sugerem sons'''', afirma um dos curadores da exposição, Arto Lindsay. Ícone do experimentalismo musical, Smetak foi guru de músicos brasileiros - como os do movimento Tropicalismo - e professor da escola de música da Universidade Federal da Bahia. Entre suas mais de 150 esculturas musicais, há ícones como o Pindorama, um instrumento de sopro que pode ser tocado, ao mesmo tempo, por 28 pessoas, feito, basicamente, de bambu, cabaças e plástico. Antes, elas estavam espalhadas, em geral, por repartições públicas baianas. Começaram a ser reunidas, novamente, em 2001. A exposição, que apresenta as inovações do músico e pesquisador restauradas e promove a catalogação e a digitalização tanto das obras materiais quanto imateriais de Smetak, demorou mais de um ano para ser concebida. Durante o processo, a família do músico foi consultada e a preocupação com a conservação das obras foi decisiva. ''''O trabalho de transporte e restauro das obras teve de ser feito com cuidado, porque os instrumentos-esculturas de Smetak foram produzidos com materiais frágeis'''', conta Lindsay. ''''Essa característica, aliás, inspira a reflexão provocada pelo artista, refletindo tanto o Brasil quanto a situação pessoal do autor.'''' A partir da exposição, onde os visitantes vão encontrar, além das esculturas, livros, fotos, documentos e registros sonoros - entre eles música extraída de sons de objetos do cotidiano, como portas, janelas e torneiras pingando -, a obra e os pensamentos de Smetak também passam a figurar no site www.smetakimprevisto.com.br, fonte de pesquisa sobre o artista. ''''A mostra não se encerra em si, mas estimula a discussão e o aprofundamento do caráter experimental do artista'''', afirma a produtora-executiva do projeto, Minom Pinho. Durante o período da mostra, também serão realizadas palestras e conferências com restauradores, curadores e pesquisadores dos trabalhos de Smetak. A mostra também vai ajudar a enriquecer o conteúdo de ensino de alunos da rede estadual baiana. Amanhã, professores das escolas públicas vão participar de um encontro com os curadores da exposição, para elaborarem visitas guiadas dos estudantes ao MAM baiano. A exposição, que tem produção da Casa Redonda e apoio institucional da Ufba, fica aberta de terça-feira a domingo, das 13 às 19 horas. A entrada é franca. Mais informações podem ser obtidas pelo tel. (71) 3117-6065.