MAM 60 O Museu de Arte Moderna de São Paulo realiza na Oca, no Ibirapuera, grande mostra que perpassa os 60 anos de sua história por meio de documentos e um recorte curatorial de obras de seu acervo e do MAC. Serviço MAM 60. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, Pq. do Ibirapuera, 5083- 0519. 3.ª a dom., 10h/ 18h. Grátis. Até 14/12