Malheiro rege a Sinfônica Brasileira

Depois de cinco longos anos afastado dos palcos cariocas, o maestro Luiz Fernando Malheiro, um dos maiores nomes da ópera no País, volta a reger na cidade hoje. A última apresentação foi quando ele ainda era diretor musical do Teatro Municipal do Rio. Hoje titular da Orquestra Amazonas Filarmônica e responsável pelo cada vez mais importante Festival Amazonas de Ópera, Malheiro foi convidado para estar à frente da Sinfônica Brasileira, em noite que terá ainda apresentação do Coro Sinfônico do Estado. O concerto será às 20 horas, na Sala Cecília Meireles. No programa, um Stravinsky pouco conhecido: a suíte do balé Pulcinella, da fase neoclássica do compositor russo, e a Sinfonia dos Salmos, obra posterior, de intenção religiosa - da qual o coro participará. Para o maestro, que nunca as regeu, foram belíssimas escolhas. ''''Quando me ligaram fazendo o convite e disseram qual era o repertório, nem olhei minha agenda, aceitei na hora'''', contou, em entrevista a dois dias do concerto, já no Rio. A empolgação se justifica. Malheiro parece entediado com o conservadorismo (ou a falta de criatividade) dos programadores brasileiros, os quais, com medo de afastar os espectadores, evitam se aventurar e apostam no já consagrado. Com isso, acabam condenando as platéias a ouvir sempre as mesmas coisas. ''''Os programadores não podem ter preguiça e medo de arriscar, têm de mostrar um leque o mais diversificado possível'''', disse. ''''É gostoso quando a gente sai do trivial, da Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorak, a Quarta, Quinta e Sexta (sinfonias) de Tchaikovsky. O público brasileiro é aberto e sensível a novidades, ao que é bem executado.'''' Em Manaus, onde passa metade do ano (na outra metade, vive em São Paulo, sua cidade), inventividade não falta, ele garante. ''''Não temos restrição. Apresentamos um pouco de tudo para um público totalmente virgem, desde música contemporânea à barroca, passando pelos românticos e o repertório tradicional'''', explicou. Foi acreditando na ousadia que ele assumiu a direção artística do Festival Amazonas de Ópera, num longínquo 1999. Para realizar o trabalho, não abre mão de: apresentar espetáculos não muito encenados no País - este ano, mostrou Lady Macbeth, de Shostakovich, e acertou que em 2008 repetirá a dose; abrir espaço para artistas brasileiros, incluindo os que trabalham no exterior; buscar a modernização das montagens, a fim de conquistar novos públicos. FESTA O ano que vem será de muitas celebrações: o maestro fará 50 anos de idade, 25 de carreira e 10 como diretor do festival. Malheiro, que dirige os corpos artísticos do centenário Teatro Amazonas, demonstra orgulho ao falar do evento: ''''Hoje é mais do que aquela coisa exótica de ouvir ópera na selva; é ouvir ópera na selva, sim, mas com cuidado, com preocupação artística.'''' Também tem enorme carinho pela filarmônica, que foi criada pelo governo amazonense e, em novembro, comemora uma década de vida (com concerto), tendo ajudado na popularização da música clássica em Manaus. Tristeza ele sente ao falar do Teatro Municipal do Rio, por onde passou entre 2000 e 2002. Em crise financeira, a casa da ópera no Brasil encontra dificuldade de manter em atividade seus corpos estáveis (orquestra, corpo de baile e coro), uma vez que falta dinheiro para colocá-los no palco. ''''As alegações de falta de verba são relativas. O caro para fazer ópera é o salário dos artistas e ter uma casa para trabalhar. Tudo isso já está pago lá'''', criticou. ''''Acho incrível o marasmo, o desperdício de gente.''''