Malevitch é leiloado por US$ 60 milhões Uma pintura abstrata do artista russo Kazimir Malevitch (1878-1935) foi vendida anteontem por quase US$ 60 milhões na Sotheby?s de Nova York. O quadro de 1916, intitulado Composição Suprematista, sacudiu o adormecido mercado leiloeiro. Questionada dias atrás sobre os impactos da crise financeira, a Sotheby?s manifestou sua inquietação. AFP