Malaui nega adoção pedida por Madonna A Justiça de Malaui recusou o pedido de adoção da menina Mercy James, de 3 anos, feito pela cantora Madonna. A pop star conheceu a menina no começo da semana. A juíza Esmie Chondo alegou que a menina Mercy James não vive mais na pobreza desde que foi encaminhada ao orfanato de Kondanani. Com a decisão, a juíza quis evitar abrir portas a adoções internacionais sem respeito ao processo legal do país. Segundo as leis do Malaui, os estrangeiros que queiram adotar crianças devem viver 18 meses no país. Madonna já adotou um órfão malauiano, o que gerou protestos no país. O advogado da cantora vai recorrer.