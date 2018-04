Malana, o corpo da temporada Ela ficou entre as três finalistas da segunda edição do Brazil''s Next Top Model e participou de apenas um desfile na São Paulo Fashion Week. O fato é que em uma única aparição Malana, negra de 21 anos, careca e com 1,77m, virou o corpo da temporada com sua entrada no desfile da Neon. Culpa do seu corpo escultural, do look ousado que desfilou ou da combinação explosiva desses dois fatores? Malana usou um maiô comportado na frente, que revelava todas as suas curvas atrás, graças ao fio dental duplo de tons fluorescentes (veja na foto do índice desta edição). Com um visual Grace Jones e traços fortes, Malana arrancou aplausos em cena aberta ao desfilar pela marquise do MAM, local escolhido pela dupla Rita Comparato e Dudu Bertholini pra mostrar sua primavera-verão 2009/10. Foi sua primeira vez na passarela da SPFW e, ao que tudo indica, é apenas o começo...