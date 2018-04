Mal nenhum em lembrar quando o dia nascia feliz

Para quem estava lá, é uma delícia recordar; para quem não tinha idade para ir ou nem era nascido, vale a pena conferir. O DVD do show do Barão Vermelho no primeiro Rock in Rio, gravado em 15 de janeiro de1985, agrada a diferentes públicos. Trata-se do registro do primeiro megashow da banda (para 85 mil pessoas), meses antes da saída de Cazuza e no dia em que Tancredo Neves foi escolhido primeiro presidente civil brasileiro depois de 20 anos de ditadura militar. O show também está saindo em CD - ambos já estão nas lojas. O repertório é o mesmo da turnê Maior Abandonado, último disco do Barão com seu vocalista original: hits eternos, como Bete Balanço, Pro Dia Nascer Feliz, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, Por Que a Gente É assim?, Subproduto do Rock, Down em Mim, entre outras (são 15 as faixas). Mal Nenhum, de Cazuza e Lobão, foi incluída no espetáculo numa homenagem do cantor ao amigo, não escalado para o festival. No DVD, vemos Cazuza (de camiseta rasgada azul, bandana amarela, calça justíssima rosa e gravata vermelha, em figurino bem anos 80) apresentando a balada à animada platéia, prometendo que depois ainda rolaria muito rock''''n''''roll. A gravação mostra bem o clima patriótico daquela noite: no imenso palco, Roberto Frejat jovenzinho, de camiseta amarela e calça verde; Guto Goffi com bandeirinhas do Brasil presas à bateria; um mar de gente vestida com as cores nacionais e explodindo em Pro Dia Nascer Feliz - e Cazuza ao microfone, cheio de esperança na nova democracia brasileira que surgia: ''''Que o dia nasça feliz para todo mundo amanhã, num Brasil novo, com uma rapaziada esperta.'''' Nos extras, um minidocumentário com entrevistas que os roqueiros deram na época. E depoimentos colhidos 22 anos depois. ''''Ainda hoje me dizem: ''''O primeiro show que meu pai me deixou ir foi o do Barão no Rock in Rio!'''' Isso é uma loucura!'''', diverte-se Frejat. ''''Eu estava mais histérico e tenso do que eles'''', relembra Ezequiel Neves, o mentor e produtor do Barão. Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, revela que assistiu a tudo no meio do povo. ''''Meu filho me proibiu de ficar junto com a banda. Ele me disse: ''''Você não pode ficar no camarim, roqueiro não tem mãe!'''''''' O DVD sai pela Som Livre e MZA. É resultado de intenso trabalho do produtor Marcos Mazzola. Ele conseguiu o que muitos já haviam tentado sem sucesso. As negociações foram longas e difíceis e envolveram diversos advogados, já que cada elemento do show - as imagens, o áudio, a marca Rock in Rio, os artistas - é de uma empresa diferente. ''''Muita gente falou para eu esquecer essa história, que não ia dar em nada. Depois teve todo o trabalho de digitalização, correção de cores e remasterização, feito em mais de mil horas de estúdio'''', explica Mazzola. Em outubro, será lançado o DVD do show dos Paralamas do Sucesso no Rock in Rio 1; o próximo da fila é o Capital Inicial.