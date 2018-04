Make up de defunto Convidados para serem maquiadores de defunto na minissérie Som & Fúria, os gaúchos Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky, do Tangos e Tragédias, criaram no set a música que resume a trama. O diretor Fernando Meirelles gostou tanto, que a canção virou tema da divulgação. A dupla aparece amanhã, como os Irmãos Delfino.