Mais Você em baixa

Mais reformulação à vista no Mais Você. A atração de Ana Maria Braga anda com audiência em baixa, ameaçada pelos desenhos do SBT e pelo Hoje em Dia, da Record. A atração, que chegou a marcar em seus tempos áureos 12 pontos de audiência, hoje bambeia na casa dos 8 pontos, chegando, em alguns dias, a perder em ibope para os desenhos do SBT. Outra concorrência forte que o programa enfrenta é a do Hoje em Dia, na Record. O programa de Ana Hickmann, Britto Junior e Edu Guedes chega a registrar 10 pontos de média. Entre as reformulações previstas no Mais Você estaria o aumento de espaço para coberturas jornalísticas e a criação de mais promoções com prêmios em dinheiro para o público. Só para relembrar, o Mais Você já passou por várias mudanças desde sua estréia. Troca de repórteres, de cenário, matérias de viagem, Ana Maria Braga indo à casa de telespectadores, transmitindo o programa direto de sua mansão, angariando maior participação de artistas... A mais recente foi a exibição do programa direto do Rio, para a apresentadora ficar mais perto do Pan.