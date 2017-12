Mais Você derrapa Atração tenta de tudo para salvar ibope A coisa não anda fácil para o Mais Você. Mesmo com as reformulações e a chegada de um novo diretor, o Boninho, o programa não conseguiu melhorar sua audiência. Anteontem, a atração de Ana Maria Braga perdeu em audiência para o Fala Brasil da Record, por 9 pontos de ibope, ante 6 pontos da Globo. O horário do embate foi das 7h55 às 8h50, segundo medição na Grande São Paulo. A atração também havia derrapado em audiência na terça-feira. O mesmo Fala Brasil registrou 8 pontos de média, ante 6 pontos da Globo no horário. E olha que o Mais Você anda atirando para todos os lados atrás de ibope. Na quarta-feira, chocou muita gente levando ao ar uma dançarina de pole dance (dança do poste) com pouca roupa, em cena que mais lembrava um strip-tease. Ontem apostou em um bate-papo com Galvão Bueno - que comeu às 8 horas da manhã um casadinho de berinjela - e num debate acalorado sobre os limites que os pais devem impor aos jovens. Detalhe curioso: na Record, no mesmo horário, no Hoje em Dia exibia a mesma pauta, um debate sobre como educar os jovens. Mistérios de produção.