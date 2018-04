Mais um fruto da aposta de Cacá Carvalho

Cacá Carvalho é reconhecidamente um ator de muito talento, com carreira repleta de prêmios desde que chamou atenção, há 21 anos, como o protagonista de Macunaíma, de Antunes Filho. Há cinco anos, partiu para a mais difícil das criações, cujos resultados só vêm a longo prazo, e os aplausos vão para outros: criou em São Paulo um centro de formação em parceria com a italiana Fundação Pontedera. O público já pode conferir dois espetáculos, À Sombra de Quixote e O Homem Provisório. Hoje estreia Os Figurantes, baseado em meticulosa pesquisa sobre a ansiedade e a frustração de quem quer ser protagonista na competitiva sociedade capitalista. Certamente vale ser conferido. Serviço Os Figurantes. 75 min. 12 anos. Casa Laboratório para as Artes do Teatro (30 lug.). Rua Conselheiro Brotero, 182, Barra Funda, tel. 3661-0068. 5.ª a sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 20. Até 9/8. Estreia amanhã para o público