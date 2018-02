Mais um blogueiro

Após escalar no ano passado uma blogueira de cabelo pink para o seu time de VJs (MariMoon), a MTV aposta neste ano em mais uma pessoa do mundo dos blogs: Didi Ferreira, do Te Dou um Dado?. O blogueiro será repórter do novo telejornal da emissora, que entra no ar em março, após a programação especial de verão. Furo MTV será apresentado pelo ator Bento Ribeiro e pela comediante de stand-up Dani Calabresa. O programa será diário, exibido à noite e terá 15 minutos de duração. "Será uma atração de variedades, com notícias bizarras. Não uma cópia do CQC, como andam falando por aí", dispara Didi. "Não somos carecas", brinca. Em suas palavras, Didi será "um Amaury Jr. gay e assumido". "Vou fazer matérias em festas. Não precisarei mais pedir entrada pra balada, será tudo open bar", ri. O blogueiro já tem uma atração no site da emissora, o Gay Show. Dani Calabresa, uma das âncoras do Furo MTV, participava do programa Quinta Categoria, de Marcos Mion e Cazé. A novidade será o ex-Globo Bento Ribeiro, que ainda hoje pode ser visto no capítulo final de A Favorita, como o personagem Juca.