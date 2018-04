Mais que tributo, Arrigucci dá aula sobre nossa poesia

A conferência de abertura da 7ª Flip, anteontem à noite, a cargo do escritor, crítico e professor de Literatura Davi Arrigucci Jr., foi mais que um tributo ao poeta Manuel Bandeira, homenageado nesta edição: foi uma aula sobre o advento de uma geração que mudou a poesia brasileira e instaurou a modernidade no País nos anos 1920 e 1930. E mais: mostrou que Bandeira leu profundamente a tradição, desde a lírica quinhentista portuguesa ao modernismo francês de Mallarmé, passando pelo romantismo alemão de Heinrich Heine e o simbolismo. Arrigucci é um dos grandes especialistas na obra de Bandeira. Resumiu sua poética como um desejo de transcendência que não dispensa as lições da cristandade. Essa observação, no entanto, tem sido entendida como uma conversão e, antes que alguém se manifeste, Arrigucci define o poeta como "um materialista num mundo cristão". O que seria isso? Um Gide travestido de Bernanos? Não exatamente. Bandeira, segundo ele, descobriu uma espécie de transcendência da matéria. Amor e morte, como disse Leopardi, estão na raiz da poesia - e ainda mais na produção de Bandeira, cuja poética está fundamentalmente ligada à idéia de destruição, segundo o professor. "Bandeira teve de aprender a fazer poesia como um jogo e a praticá-la no limite da destruição", resumiu Arrigucci, antes de ler e analisar o poema Momento Num Café, que termina com um dos homens que se acham no café, diante da passagem de um morto, a saudar "a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta". Arrigucci chamou a atenção para essa pequena reflexão blasfema que justificaria, segundo ele, a busca da transcendência da matéria, contrariando a crença religiosa na alma. A esse sentimento trágico de finitude corresponderia a esperança poética de que as palavras não são proferidas em vão. Bandeira chega a uma encruzilhada, como Proust, de quem foi tradutor (de A Prisioneira): o cruzamento em que o lírico encontra a rua, segundo o conferencista. Arrigucci, lembrando Auerbach, fala da cristandade como uma nova concepção de mundo que revoluciona o pensamento literário. Bandeira, ao mudar do Recife para o Rio, conheceu uma realidade diferente dos anos de aprendizagem (1904, quando adoeceu de tuberculose, a 1917, quando publicou A Cinza das Horas). Instalando-se no morro do Curvelo, em Santa Teresa, o poeta via a Lapa do alto, até descer ao bairro boêmio e incorporar a linguagem das ruas em sua poesia. "Bandeira descobriu que era preciso falar com humildade de coisas complexas, dar um sentido solene e alto às palavras de todo o dia", sintetizou o conferencista.