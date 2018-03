Mais que cachinhos

Esqueça aquele simples banho de loja e cachinhos no cabelo que se desfazem na primeira lavada. Dia 9, às 14h15, Netinho de Paula volta à TV, no SBT, prometendo muito mais assistencialismo, ancorado pelo quadro Dia de Princesa. Mas a ideia no Show da Gente não é só fazer mudanças passageiras na moça. "Não gosto de aproveitar as pessoas só para dar audiência", diz o apresentador e vereador pelo PC do B. "Vai depender do sonho de cada princesa. Se precisar colocar dente, fazer cirurgia do estômago, dar uma casa... faremos." Dirigido por Marlene Mattos, a atração concorrerá com Estrelas e Caldeirão do Huck (Globo), o Melhor do Brasil (Record), e o Programa do Raul Gil (Band). Para isso, vai apostar em quadros com o povo. Haverá doação de material escolar, computadores e cursos para alunos de escolas públicas, além de concurso de grupos de pagode e realização de sonhos da terceira idade. Longe da TV desde 2004, a diretora, que pediu para Netinho iniciar faculdade de Sociologia e curso de inglês, avisa que só implementará o programa. "Minha prioridade é inaugurar uma casa de festas no Rio", explica ela.