Mais provocações

Confusão à vista. A briga entre Record e Globo deve ganhar mais lenha nos próximos dias. A disputa por audiência entre as duas emissoras, que foi parar em campanhas publicitárias, recebe nos próximos dias mais uma provocação por parte da Record. A emissora de Edir Macedo investirá mais em peças publicitárias que fazem trocadilhos com a nova campanha da concorrente. Usando o ''Q'', que a Globo diz ser de qualidade de sua programação, a Record brinca com a ''Q''ueda de audiência da concorrente nos últimos anos. O ''Q'' deve render outras piadinhas do tipo também por parte da rede. A intenção da Record é provocar e acirrar mais a briga, que, segundo a emissora, tem chamado holofotes e a atenção do público para suas atrações. Representantes das duas redes participariam ontem de uma reunião no Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) para acertar os ponteiros. A Globo acusou a Record de ter feito anúncios enganosos sobre audiência. A Record pretendia exibir ainda ontem, em um de seus noticiários, um editorial falando sobre o assunto.