Mais moda no GNT

O canal pago GNT vai lançar, no dia 22 de abril, mais uma atração sobre moda. O programa, ainda sem nome definido, terá apresentação de Patrícia Koslinski, Chris Nicklas e consultoria de Chiara Gadaleta. Diferentemente do GNT Fashion, a proposta da nova atração é mostrar mais moda de rua e menos moda de passarela, além de dar dicas ao telespectador sobre como se vestir. O programa foi concebido e viabilizado a partir de uma pesquisa feita pelo canal e da oferta do mercado publicitário, uma vez que apenas o GNT Fashion não atende à demanda de anunciantes do setor. A pesquisa realizada em São Paulo, Rio e Porto Alegre apontou que há espaço na grade do GNT para mais uma atração sobre moda. Foi essa mesma pesquisa que gerou as mudanças no GNT Fashion, que ganhou mais dinamismo e uma linguagem de internet. Aliás, essa é a intenção do GNT: integrar todas as novas mídias e criar conteúdo multiplataforma. Para isso, o site do canal deve mudar de cara em breve. Em vez de apenas servir como guia de programação, o GNT apostará em mais conteúdo.