Mais do que o estereótipo do choque de civilizações A matemática, a astronomia e a medicina, essas três ciências não seriam as mesmas hoje se não fossem as contribuições de pensadores árabes ligados ao islamismo. Isaac Newton e Copérnico precisaram desse legado para entrar para a história. Mas os ocidentais se esqueceram dessas contribuições que começaram na segunda metade do século 6º. Lost History - The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers and Artists mostra a influência das descobertas sobre o Oriente e o Ocidente. Este livro, como diz o diretor da John Carter Brown Library, Edward L. Widmer, deveria ser lido por aqueles que intuem que existem mais fatos além das ideias estereotipadas sobre um fatal choque entre civilizações.