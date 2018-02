Mais de 140 galerias participarão da SP-Arte este ano

A feira SP-Arte anunciou as galerias participantes de sua 11.ª edição, que ocorrerá entre 9 e 12 de abril no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Serão mais de 140 estandes de representantes de 17 países - África do Sul, Alemanha, México e EUA, entre outros -, sendo 80 galerias do Brasil.

Destaca-se no setor Geral do evento a presença das estrangeiras Gagosian, David Zwirner, Lisson Gallery, White Cube e Marian Goodman. Já das brasileiras, estão confirmadas, por exemplo, as participações de Mendes Wood DM, Luisa Strina, Millan, Fortes Vilaça, Anita Schwartz e A Gentil Carioca.

Com entradas previstas de R$ 40 para os visitantes, A SP-Arte de 2015 terá como destaque de sua programação os projetos Open Plan, com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti e dedicado a instalações de arte, e Performance, organizado por Cauê Alves, curador, ao lado de Luiz Camillo Osorio, do Pavilhão Brasil da próxima 56.ª Bienal de Veneza.

O programa Espaço Solo, com galerias interessadas em apresentar trabalhos de um único artista, tem curadoria assinada por María Inés Rodriguéz, do Museu de Arte Contemporânea de Bordeaux, e de Rodrigo Mouro, diretor de Inhotim. Outra atração será a série de debates Talks, parceria da SP-Arte, dirigida por Fernanda Feitosa, com a revista Arte!Brasileiros.

A seguir, a lista de participantes do Setor Geral da SP-Arte 2015:

A Gentil Carioca - Rio de Janeiro

A Ponte Galeria de Arte - São Paulo

Agnes Monplaisir - Paris

Alexander Gray Associates - Nova York

Almeida & Dale Galeria de Arte - São Paulo

AM Galeria de Arte - Belo Horizonte

Amarelonegro Arte Contemporânea - Rio de Janeiro

Amparo 60 - Recife

AMT_Project - Bratislava

Anita Schwartz Galeria de Arte - Rio de Janeiro

Arte 57- Renato Magalhães Gouvêa Jr - São Paulo

Arteedições Galeria - São Paulo

Athena Contemporânea - Rio de Janeiro

Athena Galeria de Arte - Rio de Janeiro

Baginski - Lisboa

Baró Galeria - São Paulo

Blain / Southern - Londres

Bolsa de Arte de Porto Alegre - Porto Alegre

Carbono Galeria - São Paulo

Cardi - Milão

Carreras Mugica - Bilbao

Casa Triângulo - São Paulo

Celma Albuquerque Galeria de Arte -BH

Central Galeria de Arte - São Paulo

Choque Cultural - São Paulo

Dan Contemporânea - São Paulo

Dan Galeria - São Paulo

David Zwirner - Nova York

Fernando Pradilla - Madri

Fólio Livraria - São Paulo

Gagosian Gallery - Nova York

Galeria Berenice Arvani - São Paulo

Galeria Bergamin - São Paulo

Galeria da Gávea - Rio de Janeiro

Galeria de Arte Ipanema - Rio de Janeiro

Galeria de Babel - São Paulo

Galeria Eduardo Fernandes - São Paulo

Galería Elba Benítez - Madri

Galería Elvira González - Madri

Galeria Emma Thomas - São Paulo

Galeria Estação - São Paulo

Galeria Filomena Soares - Lisboa

Galeria Fortes Vilaça - São Paulo

Galeria Graça Brandão - Lisboa

Galeria Jaqueline Martins - São Paulo

Galeria Laura Marsiaj - Rio de Janeiro

Galeria Leme - São Paulo

Galeria Luisa Strina - São Paulo

Galeria Lume - São Paulo

Galeria Marcelo Guarnieri - São Paulo

Galeria Marilia Razuk - São Paulo

Galeria Millan - São Paulo

Galeria Murilo Castro - Belo Horizonte

Galeria Nara Roesler - São Paulo

Galeria Oscar Cruz - São Paulo

Galeria Pedro Cera - Lisboa

Galeria Rabieh - São Paulo

Galeria Raquel Arnaud - São Paulo

Galería SUR - Montevidéu

Galerie Peter Kilchmann - Zurique

Galerie Thaddaeus Ropac - Salzburgo

Galerija Gregor Podnar - Berlim

Galleria Continua - San Gimignano

Galleria Franco Noero - Turim

Goodman Gallery - Cidade do Cabo

Gustavo Rebello Arte - Rio de Janeiro

Hilda Araújo Escritório de Arte - São Paulo

Kurimanzutto - Mexico

LAMB Arts - Londres

Lemos de Sá Galeria de Arte - Nova Lima

Leon Tovar Gallery - Nova York

Lia Rumma - Milão

Lisson Gallery - Londres

Luciana Brito Galeria - São Paulo

Luciana Caravello Arte Contemporânea - Rio de Janeiro

Lurixs: Arte Contemporânea - Rio de Janeiro

Maisterravalbuena - Madri

Manoel Macedo - Belo Horizonte

Marcia Barrozo do Amaral - Rio de Janeiro

Marian Goodman Gallery - Nova York

Mayoral - Barcelona

Mendes Wood DM - São Paulo

Mercedes Viegas Arte Contemporânea - Rio de Janeiro

Michael Werner Gallery - Nova York

Mul.ti.plo Espaço de Arte - Rio de Janeiro

Neugerriemschneider - Berlim

Paralelo - São Paulo

Parra & Romero - Madri

Paulo Darzé Galeria de Arte - Salvador

Paulo Kuczynski Escritório de Arte - São Paulo

Pequena Galeria 18 Fine Art Photography, Rio

Piero Atchugarry - Pueblo Garzón

Pinakotheke - Rio de Janeiro/ São Paulo

Polígrafa Obra Gráfica - Barcelona

Ricardo Camargo - São Paulo

Roberto Alban Galeria - Salvador

Ronie Mesquita Galeria - Rio de Janeiro

Sergio Gonçalves - Rio de Janeiro

Sies + Hoke - Dusseldorf

Silvia Cintra + Box 4 - Rio de Janeiro

SIM Galeria - Curitiba

Simões de Assis Galeria de Arte - Curitiba

Steiner - São Paulo

Stephen Friedman Gallery - Londres

Studio Nobrega - São Paulo

The Approach - Londres

Van de Weghe Fine Art - Nova York

Vera Cortês Art Agency - Lisboa

Vermelho - São Paulo

White Cube - Londres

Ybakatu Espaço de Arte - Curitiba

Zipper Galeria - São Paulo