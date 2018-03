Mãe se matou meses após gravação A Record desistiu de exibir o episódio de Troca de Família que fecharia esta terceira temporada. Seria a história da cantora Deborah, que, meses após a gravação do programa, suicidou-se. No lugar, a Record decidiu reprisar, hoje e quinta-feira, às 22h45, os episódios da troca de pais, uma novidade instaurada na atração este ano. Segundo a Record, a medida foi tomada em respeito à família de Deborah. No começo deste ano, o diretor da atração, Johnny Martins, em entrevista ao Estado, afirmou que a direção da emissora iria analisar o material editado para saber como proceder, uma vez que não havia nenhum impedimento legal para a exibição do episódio. Na edição, o foco seria o suicídio, já que Deborah, durante as filmagens, falou muito sobre a relação extra-conjugal do marido. Segundo Martins, o marido de Deborah queria ver a família no ar, pois acreditava que seria bom para divulgar a banda dele. "Ele fez uma música póstuma e inédita para colocar na série", disse Martins na ocasião. O diretor disse que não gostava de julgar, mas acreditava que a exibição causaria reação contrária.