Mãe Dinah A "mãezinha" do Beiçola (Marcos Oliveira) vai virar vidente do bairro da Grande Família. Todos acreditarão em suas profecias e até a pastelaria vai transformar-se em um setor esotérico - comandado, é claro, por Agostinho (Pedro Cardoso). A cena vai ao ar no dia 20.