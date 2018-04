Madonna lança canção inédita durante turnê A cantora Madonna, que está em turnê pela Europa, lançou ontem Celebration, música inédita que dará nome a uma coletânea com seus grandes sucessos. O disco, coproduzido por Paul Oakenfold, será lançado no dia 29 de setembro. Segundo a gravadora Warner Music, o álbum será editado nos formatos de CD, CD duplo, DVD duplo e digital, contendo todos os sucessos da cantora, desde o início da década de 1980 até o disco mais recente, Hard Candy. O DVD vai incluir os melhores videoclipes da cantora, alguns inéditos, e Celebration, dirigido por Jonas Akerlund, com quem ela já havia gravado o clássic Ray of Light.