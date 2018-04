Madonna e Jesus afirmam compromisso A cantora norte-americana Madonna, de 50 anos, e o modelo brasileiro Jesus Luz, de 22 anos, pretendem fazer uma "cerimônia de compromisso" em Nova York em um centro de Cabala, baseada no judaísmo e da qual a estrela é grande seguidora. Amigos da cantora e do modelo afirmaram que os dois querem dar um novo passo no relacionamento. Madonna conheceu Jesus em dezembro do ano passado em uma sessão de fotos para a revista W. Uma fonte próxima à cantora citada pelo jornal afirma que a filha mais velha de Madonna, Lourdes, gosta de brincar com Jesus, a quem chama de baby-sitter, por ser "tão jovem".