Machos na Record

A Record já está produzindo a substituta de Caminhos do Coração. A próxima trama da emissora, de Lauro César Muniz, será Machos, folhetim que tem como base uma novela chilena homônima, exibida pela Sony na América Latina. A Record, que tratou de negociar com a Sony os direitos da trama, contará com Paloma Duarte como uma das protagonistas. A novela também marca a estréia do diretor Ignácio Coqueiro na emissora. Ignácio deixou a Band após discordar dos rumos tomados pela dramaturgia do canal, com o lançamento da novela Dance, Dance, Dance. Machos vai contar a saga de um patriarca e seus sete filhos, todos homens e muito machistas. Cada um deles vai se envolver com mulheres independentes e modernas, o que renderá situações inusitadas. Lauro César e Ignácio Coqueiro estão procurando locações para a trama. Marcelo Serrado também integra o elenco do folhetim, que começa a ser gravado em fevereiro e deve estrear em abril. Com isso, Caminhos do Coração, que teria inicialmente 200 capítulos, teve sua duração esticada para 250 capítulos.