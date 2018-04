Machado de Assis para Salim Miguel O escritor Salim Miguel, de 85 anos, foi anunciado como vencedor do Prêmio Machado de Assis, conferido pela Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. A solenidade de premiação está marcada para o dia 23 de julho, quando Miguel, que enfrenta problemas na visão, receberá um cheque no valor de R$ 100 mil.. Nascido no Líbano e vivendo no Brasil desde os 3 anos, o escritor inspirou-se na história de imigrantes para compor sua obra, como comprova Nur na Escuridão, de 1999, seu romance mais premiado, com fortes influências autobiográficas.