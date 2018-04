Luz, câmera...teatro!

Evaldo Mocarzel era já um cineasta com dezenas de prêmios no Brasil e no exterior por documentários como Do Luto à Luta, sobre portadores de síndrome de Down, e À Margem da Imagem, um olhar sobre moradores de rua, e pelo menos uma peça encenada, RG, quando viu no Rio Tietê o espetáculo BR3 do Teatro da Vertigem. Ficou siderado. Decidiu que merecia ser filmado. E assim o fez. Ele não podia imaginar, mas começava aí uma nova etapa em sua vida artística. Atualmente, são nada menos do que 12 os filmes de Mocarzel sobre a cena brasileira (leia ao lado). Não são apenas projetos. Todos já foram filmados, três estão prontos para entrar em circuito, os demais estão em fases diferentes de edição. E as cuidadas finalizações vêm envolvendo profissionais do primeiro time como os montadores Ava Rocha (filha de Glauber), Marcelo Moares e Williem Dias, entre outras feras do cinema. Apaixonado por teatro, Mocarzel mostra-se especialmente interessado pelo teatro de grupo. "É fascinante a forma que esses artistas interagem com os espaços onde atuam, se deixam contaminar pela geografia, estabelecem diálogos poéticos e criam verdadeiras intervenções urbanas. É o caso, por exemplo, dos Satyros na Praça Roosevelt, do Vertigem no Rio Tietê, do Grupo XIX na Vila Maria Zélia. São processos transformadores que, antes de mais nada, têm sido aprendizado para mim", diz Mocarzel. BR3 desdobrou-se em dois longas. Ambos estão prontos e devem chegar às telas em breve. No momento, concorrem à exibição em festivais brasileiros. No caso de BR3, o filme principal é o espetáculo propriamente dito, dirigido por Antonio Araújo, cujo cenário é o Rio Tietê, percorrido numa extensão de 4,5 km; o outro, um documentário sobre o processo de criação e a complicada logística de barcos e deslocamento pelas margens desse poluído rio que corta a metrópole paulistana. "Meu sonho é mostrar nas telas a exuberância da cena atual", diz Mocarzel. "Tenho certeza de que vivemos um período histórico importante da atividade teatral. Há muita qualidade no palco, sobretudo na criação dos grupos impulsionados pela Lei do Fomento." E considera a tecnologia digital grande aliada nesse projeto de registrar esse momento das artes cênicas. "BR3 é um espetáculo de plasticidade pungente, uma discussão sobre o Brasil que considero marco cultural tão importante com O Rei da Vela ou Macunaíma, mas é encenação sob baixas luzes que a película jamais imprimiria, só o digital." A mesma penumbra toma conta dos espetáculos Assombrações do Recife Velho e Memória da Cana, dirigidos por Newton Moreno. "Esse último tem um segundo ato todo à luz de velas e tochas, mas eu filmei durante um ano os ensaios, alguns sob a luz causticante da zona da mata pernambucana", lembra. "Cada filme mimetiza um diálogo distinto. São 12 obras completamente diferentes. Concordo com José Celso Martinez Corrêa: o que se pode criar em digital não é mais teatro ou cinema, mas um híbrido, uma linguagem nova." Mocarzel colocou câmeras acopladas ao corpo dos bailarinos para filmar coreografias de Lia Rodrigues e Polígono, espetáculo de estreia da São Paulo Cia. de Dança, outro de seus filmes já pronto. "Atualmente, a gente pode usar uma câmera do tamanho de um botão. São dispositivos de segurança que chegam aos palcos. A ideia não é a firula, mas o uso de ferramentas para dar uma nova roupagem às filmagens da cena. Essas câmeras podem captar imagens no breu total e têm leveza para registrar o minimalismo de um gesto crispado de ator ou a fagulha na expressão de um olhar. Com elas, posso colocar um movimento de corpo em perspectiva, captar o esforço de concentração de uma atriz num ambiente inóspito, escuro, entre baratas e ratos, como numa cena do documentário do BR3 no Tietê. São imagens preciosas que, muitas vezes, nem o olho do espectador detecta." Teatro é artesanal e Mocarzel defende seu casamento com a tecnologia digital também pelo barateamento dos custos. "Não tenho, claro, veleidades mercantilistas, mas BR3 ficou apenas 2,5 meses em cartaz e com ingressos esgotados. Muita gente perdeu. Esses filmes podem dar sobrevida ao teatro que é efêmero por natureza. E eu acredito que haja sim gente interessada em vê-los." E ele não quer queimar etapas, uma vez que tem em mãos produtos bem acabados. "Gostaria de lançá-los em festivais, no cinema, TV e só depois os DVDs." Câmeras na Mão e Pé na Estrada VERTIGEM: BR3, espetáculo do Teatro da Vertigem no rio Tietê, rendeu o primeiro longa teatral do cineasta Evaldo Mocarzel. Está finalizado e já se candidata à exibição em festivais brasileiros. Serão exibidos dois longas a partir de BR3: o espetáculo em msi e um documentário com os bastidores. Mocarzel filmou BR3 com oito câmeras, recuperou cores e luz originais e equalizou o som. "Não adianta fazer um filme e não finalizá-lo bem", diz. Fez um terceiro documentário, desta vez sobre A Última Palavra É a Penúltima, instalação dramática criada em trio: atores do Vertigem, um grupo peruano e o mineiro Zikizira, em São Paulo. Esse ainda está em montagem. CIA. SÃO PAULO DE DANÇA: Mocarzel filmou nos ensaios cada gesto da criação de Polígono, a primeira coreografia dessa companhia, que estreou em 2008. Marcelo Moraes, montador premiado e parceiro artístico de Mocarzel, deu corpo ao desejo do cineasta: a desconstrução da coreografia. "Usamos a técnica do falso raccord, que é a continuidade do movimento a partir da montagem." Assim, há um trânsito do ensaio à estreia e vice-versa. Um gesto começa leve no palco e termina na sala de ensaio, onde ?aparece? sua árdua construção. Também finalizado, deve chegar às telas em breve. "É um ensaio sobre imagem e movimento." SATYROS: Partiu de Mocarzel a proposta de um filme sobre a revitalização da Praça Roosevelt a partir da ?ocupação artística? dos Satyros. Mas as filmagens já renderam três longas sobre o grupo. Um deles, já finalizado, é Cuba Libre, e retrata a estreia de Liz em Cuba, com destaque para a volta de Phedra de Córdoba, atriz-travesti, à sua ilha natal, 54 anos após tê-la deixado. "Foi um reencontro de forte pathos, rendeu um filme à parte, não planejado." O segundo é um documentário sobre a trajetória dos Satyros, com entrevistas dramatizadas e cenas de peças. Outro ainda acompanha o processo de criação de uma intervenção urbana, dirigida pelos Satyros com moradores do bairro de Vila Verde, na periferia de Curitiba. OS FOFOS: Mais um díptico foi criado com esse grupo dirigido por Newton Moreno. Sem dúvida nasce aqui o mais completo documentário sobre um processo de criação teatral. As filmagens de Memória da Cana, adaptação de Álbum de Família, atravessaram mais de um ano. "Há muito pathos num processo de criação e um espetáculo que passa pela memória dos atores é também documento de uma época." Mocarzel também acompanhou o grupo ao Recife onde eles recolheram, como Gilberto Freyre, histórias e personagens de Assombrações do Recife Velho, apresentado na cidade. Cada diálogo entre artistas, câmera e cineasta se dá de um jeito. O documentário abre seus próprios caminhos." GRUPO XIX: Outros dois filmes resultaram da ideia inicial de filmar o belo Hysteria, sobre mulheres confinadas no século 18. "É um inferno isso, mas não dá para ser diferente, o processo pediu dois longas", diz Mocarzel. Um dos longas é um road movie. Ele acompanhou uma turnê do grupo por 18 cidades, nas quais ocuparam 18 espaços distintos, fez entrevistas com as atrizes. "Há imagens lindas como a de uma atriz amamentando o filho de dois meses enquanto ensaiava num novo espaço." O segundo filme é o espetáculo Hysteria. LIA RODRIGUES: Essa coreógrafa carioca ocupou, com seus bailarinos, um espaço detonado na Favela Nova Holanda. "Coloquei câmeras nos pés dos bailarinos e filmei sua interação com a comunidade. Não é firula técnica, mas sim um experimento sensorial interessante."