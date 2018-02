Luxúria e nudez são temas de exposição A exposição Fotografias de Um Artista Enquanto Jovem, de Eduardo Covett, mostra a sua produção fotográfica, entre os anos de 2003 a 2005, a partir de hoje no espaço Caprichos Molduras. São fotografias que retratam o nu, masculino e feminino, a natureza, imagens montadas de paisagem e, acima de tudo, do ser humano. O interesse no trabalho de Covett é como ele constitui o que é fotografado. Ao trabalhar com o nu, há uma busca pelas formas, contornos, silhuetas. Quando fotografa uma taça de vinho vazia adornada por maçãs, reporta-se à luxúria e à sedução. Caprichos Molduras fica na Av. Angélica, 2.154, Higienópolis, tel. 3159-3159.