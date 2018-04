Lumet pouco conhecido fala com Garbo Sidney Lumet bem que gostaria de ter contado com participação da própria estrela, mas é a atriz e roteirista Betty Comden quem aparece fugazmente como a divina na última cena de Fala, Greta Garbo. O filme de 1984 passa às 15h55 no Telecine Cult. Ron Silver faz o filho que tenta realizar o sonho da mãe que está morrendo. Anne Bancroft simplesmente quer conhecer a mítica Garbo. Lumet pode ser um diretor irregular, mas é nome importante da história de Hollywood, com filmes notáveis como Doze Homens e Uma Sentença, Serpico, Um Dia de Cão, Assassinato no Oriente Express, etc. Este é insólito, senão realmente bom, uma sucessão de vinhetas, umas divertidas e/ou pungentes, outras nem tanto. O elenco ajuda. Bancroft é magnífica.