Luiz Tatit faz apresentação de Rodopio O músico Luiz Tatit apresenta um pocket show de lançamento do DVD e CD Rodopio, hoje, às 19h45, na Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, tel. 3814-5811, entrada franca). Ele será acompanhado pelo seu filho, Jonas Tatit, ao violão. Um dos fundadores do grupo paulistano Rumo na década de 70, o músico foi vencedor em 2006 do 2.º Prêmio Bravo! de Cultura na categoria CD de música popular com o seu terceiro álbum-solo, Ouvidos Uni-vos. O show ocorrido em janeiro no teatro do Sesc Vila Mariana serviu para gravação do DVD e do CD e conta com participações especiais de Ná Ozetti, Suzana Salles e Ceumar.