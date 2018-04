Luiz Martins expõe obras na Dinamarca O escultor mineiro Luiz Martins participa hoje, em Brade, na Dinamarca, do 17º Workshop Internacional de Artistas Visuais, que ocorrerá até o dia 31 deste mês. Lá, ele vai executar um trabalho escultórico, como parte das atividades do evento, que reúne artistas plásticos de diversos países. Com seu ateliê montado em São Paulo há dois anos, Luiz Martins já participou de exposições individuais e coletivas, em Viena, na Áustria, mostrando especialmente suas esculturas, na maioria, abstratas e tridimensionais. Atualmente, ele é representado por duas importantes galerias austríacas, Art Mark e Mochila.