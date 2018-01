Luiz Camillo Osorio é o novo curador da Bienal de Veneza

A Fundação Bienal de São Paulo anunciou a nomeação do crítico e professor Luiz Camillo Osorio como curador da participação oficial brasileira na 56ª Bienal de Veneza, que acontece entre 9 de maio e 22 de novembro de 2015. Cauê Alves foi designado seu curador assistente. Camillo Osorio, carioca, nascido em1963, é, professor de estética no departamento de Filosofia da PUC-RJ e curador-chefe do MAM Rio, tendo asssinado projetos curatoriais no Brasil e no exterior, entre os quais a exposiçãoa Iberê Camargo: Um Trágico nos Trópicos. O paulista Cauê Alves, nascido em, 1977, é mestre e doutor em filosofia pela USP, professor da PUC-SP e do Centro Universitário Belas Artes. Desde 2006 é curador do Clube de Gravura do MAM-SP.