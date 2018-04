Lucia e o Sexo traz à tona o melhor do cinema sensorial Eis aí um dos mais injustiçados filmes do recente cinema espanhol. Ainda que elogiado pela crítica, Lucia e o Sexo foi pouco apreciado pelo público. Sua exibição hoje, às 23h55 no Telecine Cult, é oportunidade para conferir o trabalho do diretor Julio Medem. Não é maneira de dizer quando se afirma que Lucia e o Sexo é pura experiência sensorial. O invencionismo de Medem encontrou forma original de contar uma história nada banal. Do roteiro até a captação das imagens com câmera digital, tudo foge ao óbvio. Paz Vega é a Lucia do título. Mas as primeiras imagens são de uma ilha paradisíaca, em que um casal se conhece e faz amor dentro da água, sem nada saberem (nem antes nem depois) um do outro. O homem é um escritor, Lorenzo (Tristán Ulloa). Em seguida, ele inicia um romance com Lucia. Depois, a relação entra em crise à medida que o escritor trabalha um novo romance. Ao mesmo tempo, sabemos que ele pouco se lembra daquela mulher da ilha. Mas descobre que daquele encontro nasceu uma criança. Personagens de sua vida se tornam personagens de ficção e interagem. E todos são movidos pelo acaso e pelo desejo. Apesar de parecer exagerada, Medem não apela ao fantástico para contar sua história. E consegue, como poucos, unir sonho e realidade.