Lua Vazia, para seu esclarecimento

Data estelar: A Lua que míngua em Leão será Vazia das 4h39 às 16h34, horário de verão de Brasília, quando ingressa em Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra a épica luta entre as forças da Luz, que promovem a influência de confiança e corretos relacionamentos humanos, e as forças do materialismo, que desviam essa influência para projetos egoístas, disseminando terror e opressão, encontra-se obstaculizada primordialmente por um terceiro grupo que finge ser neutro, como se nada do que acontecesse lhe dissesse respeito. O pretenso grupo humano da neutralidade assume um discurso política e espiritualmente correto, mas na prática não faz nada, o que acaba resultando no fortalecimento do inimigo materialista. É propício aproveitar o longo período de Lua Vazia de hoje para adquirir maior esclarecimento a respeito do panorama real de tudo que acontece no mundo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Seu coração irradiará o brilho que lhe é característico quando a fé for recuperada. Fé e confiança são a mesma coisa e, por isso, a despeito de você ter amargado a traição, não por isso deve perder a fé nos relacionamentos. TOURO 21-4 a 20-5 Em certos momentos, dá um desânimo que se manifesta através de uma saudade de tempos teoricamente melhores. Digo teoricamente porque, de fato, nenhum tempo passado teria sido melhor do que o futuro ainda desconhecido. Siga em frente! GÊMEOS 21-5 a 20-6 No momento em que cada pessoa assumir suas responsabilidades, dedicando-se a cumpri-las da melhor forma possível, nossa humanidade ingressará no melhor período possível de sua história. Enquanto isso, é o que temos agora. CÂNCER 21-6 a 21-7 Nem sempre é bom manter conversas fúteis, porque o que parece inofensivo pode transformar-se em agressivo facilmente. É muito importante que você também reserve um tempo para estabelecer conversas de conteúdo valioso e profundo. LEÃO 22-7 a 22-8 Nada melhor do que se sentir respaldado pelo apoio de alguém. Nada melhor, mas também nada mais raro de acontecer. Teoricamente, as pessoas sempre prometem apoio, mas na hora de ter de demonstrá-lo, elas estão sempre ocupadas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando você demonstra ser uma pessoa confiável e receptiva, assim torna mais fácil o caminho para que as outras também se manifestem do mesmo jeito. O olhar desconfiado cria problemas onde, provavelmente, não há nenhum. LIBRA 23-9 a 22-10 Nem sempre as contrariedades acontecem para tirar você da jogada. Às vezes, muito pelo contrário, o misterioso destino coloca certas adversidades em seu caminho justamente para que você preste a devida atenção e não se desvie. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O melhor a fazer é perdoar todas as faltas, umas por outras todas canceladas. Será que todo mundo terá elevação espiritual para cancelar as faltas? Este é o momento em que se põe a prova a verdadeira intenção do coração humano. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Certos momentos são difíceis, porque todas as coisas parecem reunir-se e requerer sua atenção imediata. É justamente em momentos assim que você deve evocar a maior alegria possível, não a da tolice, mas a da leveza. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 No meio de pessoas irresponsáveis, que fingem que nada do que acontece é com elas, alguém terá de assumir a dianteira e cumprir as necessárias tarefas. Parece que esse alguém terá de ser você, mais uma vez e para sempre. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Recuar não é necessariamente um sinal de fragilidade. Pode ser que assim pareça e que, por parecê-lo, outras pessoas cantem vitória. Não importa! Faça você o que for necessário, sem importar-se com o que outras pessoas pensem. PEIXES 20-2 a 20-3 Os momentos de raiva vêm sem aviso prévio e, por isso, requerem um autocontrole radical. Seria tolice pretender extinguir completamente a raiva, mas dá, pelo menos, para fazer com que esta não destrua tanta coisa importante.