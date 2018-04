Lua Vazia e quase Cheia DATA ESTELAR Mercúrio inicia retrogradação; Lua quase Cheia estará Vazia das 7h02 às 13h49, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, é propício deter a voragem que empurra nossa humanidade a reproduzir automaticamente os hábitos e costumes. Nada do que dava certo no passado garante os mesmos resultados de outrora. Pelo contrário, a mera atualização do passado tende a ser contraproducente. Porém, velhos hábitos demoram para morrer, precisam de empurrões e safanões cósmicos para que, finalmente, caia a ficha de nossa humanidade, decidindo adequar a civilização a um ritmo ainda desconhecido. Por tudo isso e muito mais, é melhor observar a Lua Vazia que precede à fase Cheia mais importante do ano, retirando-se a descansar e, com a alma o mais despreocupada possível, elevar orações para sintonizar-se devidamente com os acontecimentos cósmicos. Áries >>21-03 a 20-04 A potencialidade ainda inexplorada é muito mais sedutora e atraente do que as situações que se encontram em andamento na sua vida há tanto tempo que já se tornaram conhecidas demais e, por isso, acabaram desvalorizadas. Touro >>21-04 a 20-05 Vale a pena fazer as contas para administrar corretamente os recursos. Porém, chegará o momento de reconhecer que os recursos não são suficientes. Então, terá chegado a hora de tomar a atitude atrevida de seguir em frente. Ou não. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Justo no momento em que sua alma estava pronta, decidida a agir, as circunstâncias viram e nada acontece. Então, o que fazer? Gastar energia em lamentos seria a pior atitude. Melhor observar que há outros assuntos em curso também. Câncer >>21-06 a 21-07 Melhor não comentar ainda os assuntos que mais importam agora. É que os dilemas levantados correriam o risco de ser mal interpretados e, se comunicados, acabariam criando uma confusão que atrapalharia sua devida resolução. Leão>> 22-07 a 22-08 Você já mudou de opinião inúmeras vezes na vida, ou não? Isto é sinal de evolução. Por isso, evite enfadar-se ao perceber que as pessoas ao seu redor também mudam de opinião, isto significa que elas são livres e que evoluem também. Virgem >>23-08 a 22-09 Enquanto você contempla seus planos irem por água abaixo, o que não é, com certeza, um dos panoramas mais agradáveis, reconheça o valor de as coisas desacelerarem. Com um mínimo de sabedoria, isto se mostrará providencial. Libra >>23-09 a 22-10 Seria ótimo continuar em frente, sempre em frente, mas há assuntos que precisam ser revistos, o que significa abrir mão das perspectivas futuras e voltar atrás em seus passos. Evite o enfado, que só faria tudo demorar mais ainda. Escorpião >>23-10 a 21-11 É grande a tentação de desviar recursos mentais e emocionais para aqueles assuntos verdadeiramente sem importância. Estes recursos deveriam continuar alocados nos projetos que significam evolução e progresso. Ou não? Sagitário>> 22-11 a 21-12 Todos os conceitos, por melhores e mais brilhantes que forem, precisam ser revistos periodicamente, de modo que não se transformem em preconceitos. Rever os conceitos significa colocar em dúvida tudo que parece ser sabido. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Seria ingênuo de sua parte esperar que as pessoas agissem em nome da eficiência, porque o normal é que todo mundo trabalhe pensando mais no momento de descansar do que no próprio ato que se está executando imediatamente. Aquário >>21-01 a 19-02 Ainda que seja molesto ter de voltar atrás ou inibir seus impulsos e desejos, isto será preferível a se deixar levar pelas circunstâncias. O sacrifício da satisfação imediata fará com que uma perspectiva melhor se desenhe para o futuro. Peixes >>20-02 a 20-03 O retorno de assuntos que aparentemente tinham sido encerrados é um sinal de que se torna necessário aprimorar a comunicação e, também, a maneira de agir. Maior eficiência precisa ser desenvolvida, só assim se concluirá tudo.