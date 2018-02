Lua Vazia e calendários

Data estelar: A Lua quase Cheia será também Vazia, das 4h41 às 16h15, horário de verão de Brasília, quando ingressa em Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra hoje é um dia de descanso, mas para nossa humanidade assumi-lo terá de modificar a forma com que organiza seu tempo e, principalmente, mudar o calendário que regula os tempos de atividade e ócio. No início, a Astrologia inventou o calendário como meio de sincronizar a atividade terrestre e celeste. Depois, em franco processo de corrupção institucional, nossa humanidade profanou essa sincronia, ajustando as atividades terrestres aos dogmas estatais e religiosos, promovendo o exílio da civilização de sua fonte e origem, o Universo. Apesar dos pesares, o céu continua sendo a única fonte confiável de tempo e, definitivamente, os períodos de Lua Vazia não são propícios à atividade produtiva e burocrática. ÁRIES 21-3 a 20-4 De certa forma, há chance de pegar um atalho e encurtar o que de outra forma seria longo, sinuoso e complicado. Porém, você não deve contar com que uma situação assim, de exceção, ocorra com frequência inusitada. Evite a ilusão. TOURO 21-4 a 20-5 Quanto mais a sua alma resistir a mudar de padrões e comportamentos, mais sofrido será o processo todo. É inevitável que se deva ceder a uma transformação, cujas verdadeiras proporções ninguém é capaz, ainda, de definir. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quando você descobrir que algo em seu mundo precisa ser mudado, imediatamente, e em nome da eficiência, busque em sua própria alma o modo de ver as coisas que precisa ser transformado. Mude sua perspectiva e não as coisas em si mesmas. CÂNCER 21-6 a 21-7 A aventura consiste em atrever-se a encarar a vida com entusiasmo e boa vontade, a despeito dos sinais e dos temores infundidos pelas notícias que circulam nos meios oficiais de comunicação. Aventura é atrevimento! LEÃO 22-7 a 22-8 Neste momento de radical transformação do mundo, é propício praticar o maior desapego possível. Quando você se agarra ao conhecido e, ao mesmo tempo, nada mais é como antes, cria impedimentos ao inevitável processo de transformação. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando as pessoas se abrem para o Universo, milagres acontecem em profusão. Porém, como ninguém, normalmente, permanece nesse estado de abertura, o que acontece é uma vida entediante e aparentemente sem sentido. No fundo, isso é uma pena. LIBRA 23-9 a 22-10 Ninguém pode entrar em contato com você a não ser que você o permita. Por isso, quando acontecerem os tais problemas de comunicação, lembre que isso só pode acontecer porque as pessoas assim o decidiram. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O coração e a mente só estão em conflito porque sua alma não sabe muito bem o que deseja, porque, a partir do momento em que reconhece com exatidão a natureza de seus desejos, esse conflito desaparece instantaneamente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Amar é, certamente, um atrevimento, dadas as condições atuais. Nossa humanidade prefere pensar apenas em si mesma e, enquanto isso, amar é justamente o contrário, pensar mais nos outros do que na própria alma. É ou não é um atrevimento? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Demonstrar integridade não é evitar cair em quaisquer tentações, mas sair dessas o mais rapidamente possível quando percebidas. Integridade não faz com que seja impossível cometer erros, mas é o que possibilita consertá-los. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Cumprir responsabilidades não é contrário à liberdade desejada. Como alguém poderia considerar-se livre sabendo que deixou de cumprir suas tarefas? Não são essas as que amarram a alma, mas o descumprimento das próprias. PEIXES 20-2 a 20-3 O livre-arbítrio, todo mundo o quer para si, mas poucas são as pessoas que o reconhecem em cada momento que vivem ou em cada atitude que tomam. Ou você possui livre-arbítrio o tempo inteiro, ou você simplesmente não possui livre-arbítrio.