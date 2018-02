Lua vazia das trapalhadas DATA ESTELAR Mercúrio que retrógrada ingressa em Capricórnio; Lua será Vazia até 15h31, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade suspeita que por trás das órbitas físicas dos astros há um desígnio superior, um plano diretor que arquiteta a realidade. Porém, ainda existimos por aqui numa civilização que se finge de neutra, indiferente à maravilha que é ser parte integrante de um Universo amoroso e inteligente. Por isso, nossos calendários, que deveriam cumprir a função de sincronizar os eventos celestes e terrestres, deixaram de servir a este propósito. Assim andam tropeçando as pessoas diariamente, tentando continuar seus afazeres como se elas fossem máquinas que ligam e desligam em horários pré-fixados, desvinculados do céu. O período de Lua Vazia de hoje demonstrará, através das trapalhadas, o que aqui escrito está. Áries >>21-03 a 20-04 É importante que você ande pela vida afora com a maior sinceridade possível. Isto é importante, pois ainda que não seja possível confessar seus desejos mais importantes, pelo menos a sinceridade atrairá as pessoas certas. Touro >>21-04 a 20-05 Leve em conta a suspeita de que há algo errado por trás dos festejos e entusiasmo, mas não faça isso para inventar histórias paranoicas. Faça-o em nome de uma maior prudência. Acredite, o momento atual requer prudência. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A partir deste momento sua alma adquire um pouco mais de liberdade. Paradoxalmente, pessoas e situações constrangem esta liberdade, de modo que você a reclame, não através de discursos eloquentes, mas de atitudes eficientes. Câncer >>21-06 a 21-07 Enfrente tudo com coragem, ciente de que por trás da forma assustadora de certos acontecimentos acena a mão do destino, indicando a possibilidade de um crescimento fora do comum. Tudo que veio é para seu bem, tenha certeza disso. Leão>> 22-07 a 22-08 Veja nos conflitos que surgem a oportunidade de aprimorar o bom andamento dos relacionamentos que mais lhe interessem. Porém, veja também a oportunidade de romper definitivamente com aquelas pessoas que não fazem mais sentido para você. Virgem >>23-08 a 22-09 Você poderia ter tudo sob seu domínio se agisse de forma solitária. Porém, ganhando o domínio das situações perderia a riqueza que vem junto com os relacionamentos. As pessoas bagunçam sua vida, mas a enriquecem também. Libra >>23-09 a 22-10 Nada faça do mesmo jeito de outrora, é imprescindível inovar para garantir algum avanço substancial. A mera repetição do que for conhecido seria decepcionante, na melhor das hipóteses, mas desastrada, na pior dessas. Escorpião >>23-10 a 21-11 Divirta-se, celebre tudo que quiser, mas lembre que sua alma ainda deseja muito mais e que, por isso, não seria sábio dissipar toda a energia celebrando apenas ter conquistado a metade de suas pretensões. Siga em frente! Sagitário>> 22-11 a 21-12 Agora não é momento propício para se deter a organizar os tumultos. Seria melhor deixar que tudo aconteça de acordo com o ímpeto inicial, isto é, nos tumultos. Veja em tudo isso o fluxo de criatividade correndo pela sua alma. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Você buscou resultados materiais e os conquistou. Agora falta retomar o caminho dos bons relacionamentos, que só podem ser conquistados através de outros valores diferentes, os subjetivos. Busque-os em sua própria alma. Aquário >>21-01 a 19-02 Nada mais legítimo do que pensar seriamente nas recompensas materiais pelo seu trabalho e esforço. Nada mais legítimo, desde que isso não se faça sacrificando relacionamentos ou valores subjetivos, sem os quais, nada mais valeria. Peixes >>20-02 a 20-03 Na verdade, só parece que sua alma esteja sendo carregada pela mão misteriosa do destino, porque na verdade você se encontra no exato lugar e momento a que suas íntimas decisões encaminharam. Continue pensando, vivendo e criando.